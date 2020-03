Absage Maior und YES

Wir können diese Veranstaltungen auf dem derzeitigen Stand verschiedener Szenarien nicht seriös planen, und das ist nicht nur eine Frage der Situation in Norddeutschland, sondern wie bei allen Veranstaltungen leben wir auch von starker internationaler Beteiligung“, so Dirk Ramhorst, Organisationsleiter der Regatten. Nach Absprache mit dem YES Mitveranstalter Norddeutscher Regatta-Verein (NRV) fiel am 18. März die Entscheidung zur Absage der Jugendregatta und der vom KYC veranstalteten Maior-Regatten. Oberstes Ziel sei es zurzeit, die Verbreitung des Corona-Virus‘ durch eine signifikante Reduktion sozialer Kontakte einzudämmen. Grundlage für die Entscheidung sind die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) sowie die Einschätzungen und Szenarien namhafter Virologen. Diesen gesamtgesellschaftlich relevanten Direktiven könne sich auch der Segelsport nicht entziehen.

Mit dieser rechtzeitigen Absage der beiden Veranstaltungen könnten die Aktiven, ehrenamtlichen Mitarbeiter und Partner nun planen, so Ramhorst.