Alles glänzt so schön neu!

Segelsport spielt in diesem Jahr eine der Hauptrollen auf der Messe. Dafür hat das Veranstaltungsteam gleich an mehreren Stellschrauben gedreht: mehr Boote, mehr Aktive, mehr Segelmacher. So viele Segelboote und Segelyachten gab es noch nie zu sehen. Die Highlights sind viele Neuheiten speziell in der sportlichen Kompaktklasse und einige sehr bemerkenswerte Berlin-Premieren. Dazu präsentieren sich im Segelmacher-Center erstmals die „Fachleute für Wind“: Fast ein Dutzend Aussteller zeigt hier die Segeltuchlösungen der renommiertesten Anbieter für Performance-Segel und Fahrtenyachtsegel wie beispielsweise North Sails, und Elvstrøm. Traditionell stark vertreten sind die Segel-Klassenvereinigungen. Nirgendwo in Deutschland treffen sich so viele Aktive der Seglerszene wie beim „Klassentreffen“ in Berlin.

Erstmals mit der kompletten Modellpalette zu sehen sind die sportlichen Segelboote der First-Baureihe. Ursprünglich als Seascape in Slowenien stammend, haben sich die wendigen Boote einen so guten Ruf auf den Regattabahnen erworben, dass der Branchenriese Beneteau seit einigen Jahren als Mehrheitseigener eingestiegen ist und den legendären Namen der eigenen Sportboote, First, mitgebracht hat. Als Berlin-Premieren gezeigt werden die vier Daycruiser, Weekender und Fahrtensegler First 14 SE, First 18 SE, First 24 SE und die First 27 SE. SE steht hier für Special Edition, was anzeigt, dass die Boote die besonders hochwertige Ausstattung des Seascape-Originals wie beispielsweise einen Carbonmast haben.

Als Neuheit gezeigt wird die frisch aktualisierte Familiensegelyacht Jeanneau Sun Odyssey 410. Im großen Markt der für den Süden und die Ostsee geeigneten Segelyachten tummelt sich auch die Bavaria C38. Sie besticht durch beste Segeleigenschaften, einfachstes Handling und – typisch Bavaria – die maximale Nutzung des Innenraums. Markante Designelemente wie der V-förmige Bug und Chines am Heck erlauben schnelles und sicheres Segeln.

Eine Berlin-Premiere ist die coole offene Sportjolle Fusion Sailboat aus Leeuwarden. Die englischen Bootsbauer setzen bei ihrem per CAD ergonomisch optimierten Entwurf auf ein tiefes und selbstlenzendes Cockpit, eine besonders hohe Baumposition und einfachstes Handling.

PaperOtto ist ein faltbares Segelboot aus Holz, dem mit seiner eigenwilligen Rumpfform hervorragende Segeleigenschaften nachgesagt werden. Bis zu vier Personen finden an Bord Platz. Mit rund 50 Kilogramm Gesamtgewicht ist es zusammengefaltet nicht größer als ein Surfboard. Durch den smarten Faltmechanismus lässt sich der in Italien gefertigte Boot im Umfang so stark reduzieren, dass es sich auf dem Dach eines Fiat Cinquecento einfach transportieren lässt.

Zubehör fürs Segeln

Was sich wie eine Randnotiz anhört, ist eine ziemlich elementare Sache: Die Überwindung eines sperrigen Furling-Kabels spart Gewicht, reduziert auftretende Lasten im Rigg und macht das Handling des Segels deutlich einfacher. Helix Furling Gennaker von North Sails leisten genau das. Da sie wie herkömmliche Gennaker über das Vorliek nach Luv rotieren, sorgt das Segel auch auf tiefen Kursen für Vortrieb, ohne die Leistungsfähigkeit auf spitzen Kursen einzubüßen.

Für den erfolgreichen Regattaeinsatz konzipiert und erstmals in Berlin vertreten sind Laminatpanel-Segel von Narwal. Sie bieten maximale Beständigkeit bei minimalem Segelgewicht, inklusive aller Verstärkungen. Dass Produkte, die lange auf dem Markt sind, weiter verbessert werden können, zeigt die Vorstagpersenning von Narwal. Um das Flattern im oberen Bereich bei starkem Wind zu minimieren, wurde ein neues Design mit sehr effizienter Schnürung entwickelt.

