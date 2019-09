Battle der besten Segel-Clubs Deutschlands auf der Kieler Innenförde

Der fünfte und vorletzte Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison steht vor der Tür und die ersten großen Entscheidungen können fallen. Die Punkteabstände in der Gesamttabelle sind eng, jeder kleinste Fehler kann entscheidend sein.

Die Spitzenposition in der 1. Bundesliga belegt der Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) aus Berlin. Im Vergleich zum amtierenden Deutschen Meister, dem Norddeutschen Regatta Verein aus Hamburg, und der Konkurrenz haben die Hauptstädter keine Nerven gezeigt und führen souverän seit Saisonbeginn die Tabelle an: „Der Druck wächst natürlich immer mehr – wir sind fast schon in der Bringschuld für den Titel des Deutschen Meisters! Allerdings kann noch so viel passieren. Wir wollen beim nächsten Event in Kiel auf jeden Fall wieder voll angreifen“, sagt Steuermann Jasper Wagner. Mit ihm an den Start gehen der ligaerfahrene Tim Elsner, Carl Naumann sowie Max Salzwedel.