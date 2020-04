Bewerbungsfrist für „Das Grüne Band“ verlängert

Seit 34 Jahren belohnt „Das Grüne Band“ besondere Verdienste um die Talentförderung im Verein und verleiht jedes Jahr an 50 Sportvereine jeweils 5.000 Euro und einen Pokal. Dieser nachhaltigen Förderung des deutschen Nachwuchsleistungssports kommt aufgrund der Corona-Pandemie eine ganz besondere Bedeutung zu, in einer Zeit, in der Training, Wettkampf und Vereinsleben ruhen und auch wichtige Einnahmequellen der Vereine wegfallen.

Bewerben können sich Vereine oder Vereinsabteilungen aus den olympischen und nicht olympischen Spitzenverbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes, deren sportfachlichen Voraussetzungen zur Förderung erfüllt sind. Bis zum 31. Mai 2020 können sich die Vereine bei Ihrem Spitzenverband bewerben.