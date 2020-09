boot Düsseldorf 2021: “Alles läuft nach Plan”

Die boot Düsseldorf ist sich als weltweit größte Plattform für den Wassersport ihrer Verantwortung für die Branche bewusst. Mit der boot vom 23. bis 31. Januar 2021 werden die Weichen für ein erfolgreiches Jahr und eine positive Zukunft gestellt. Wir sind sicher, dass wir alle gemeinsam dies meistern können und freuen uns, Ihnen den Ort in Düsseldorf dafür bieten zu können. In 17 Messehallen werden wir nach den gültigen Hygiene- und Infektionsschutzregeln eine zwar etwas andere, doch ebenso begeisternde boot organisieren. Vorgemacht hat uns dies der gerade zu Ende gegangene Caravan Salon 2020. Er hat eindrucksvoll bewiesen, wie Messen in Düsseldorf auch in diesen Zeiten Erfolg haben und Aussteller auch mit den neuen Regeln beachtliche wirtschaftliche Ergebnisse erzielen können. Dieses Resultat stimmt uns sehr froh, denn es hat gezeigt, dass Messen auch heute unverzichtbare Marketing-Instrumente sowohl für die Caravaning-Industrie als auch für die Wassersportbranche sind“. Mit diesen Worten beschreibt Messechef Wolfram N. Diener die Situation in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt

Anmeldestand auf dem Niveau von 2019

Die Planung der boot 2021 ist auf Kurs und der derzeitige Anmeldestand entspricht insgesamt dem Niveau von 2019. Nahezu alle Hersteller von Booten und Yachten, die auch 2020 an Bord waren, sind wieder dabei. Bis auf wenige Ausnahmen haben auch die Ausrüster ihre Teilnahme an der boot wieder zugesagt. Petros Michelidakis, Project Director der boot: „Insgesamt ist der Buchungsstand bei der boot hervorragend und wir haben sogar Hallen wie die Luxusyachthallen 5 und 6, in denen schon nahezu jeder Quadratmeter vermietet ist. Stark von der Krise betroffene Branchen wie der Tourismus sind noch nicht auf altem Niveau zurückgekehrt. Mit den Regionen und Reiseveranstaltern sind wir jedoch im regen Austausch, um eine Messeteilnahme möglich zu machen.“ Einen guten Anmeldestand verzeichnet das boot Team auch bei den Anbietern von Hausbootferien oder dem Charterbereich sowohl für Segel- als auch für Motorboote. Beide Urlaubsformen gelten als sehr sicher und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.