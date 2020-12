boot Düsseldorf: “Nutzt die Chance im April 2021”

Einem großen Teil der Hersteller, Händler und Charteranbieter kommt der neue Termin der boot Düsseldorf zum genau richtigen Zeitpunkt als Start in die Wassersportsaison 2021. Andererseits werden auch Stimmen laut, die sagen, dass der Termin vom 17. bis 25. April 2021 für die Branche nicht ideal sei. Wie schätzt boot Chef Petros Michelidakis die Situation ein: „Als Veranstalter der boot Düsseldorf hatten wir keine andere Chance als diesen Frühjahrstermin zu wählen. Wir sehen uns als verlässlicher Partner der Branche und möchten den Unternehmen auch 2021 eine Plattform bieten, um sich ihren Kunden präsentieren zu können. Unsere Messe für die Caravaning Branche, der Caravan Salon, hat im September gezeigt, dass dies auch unter den C19 Schutzauflagen und -Maßnahmen sehr positiv aufgenommen wird. Auch hier gab es keine homogene Meinung der Aussteller. Doch diejenigen, die im September teilgenommen haben, merkten schnell, welches Potenzial sich mit einer reduzierten Besucherzahl bietet. Es kamen exakt die richtigen Kunden, die sich in Ruhe an den Ständen beraten lassen konnten und kauften. Diese Information gebe ich den Zweiflern mit auf den Weg. Wir werden eine boot Düsseldorf auf die Beine stellen, die die Saison ankurbeln wird. Und wir werden all unsere Kräfte einsetzen, das richtige Publikum zum Besuch der Messe zu motivieren.“

Unterstützung bekommt Michelidakis von namhaften internationalen Vertretern der Aussteller, die auch ihre Mitbewerber aufrufen bei der boot Düsseldorf 2021 mit an Bord zu sein. So bezieht die Vizepräsidentin der Azimut Benetti Group, Giovanna Vitelli, eindeutig Stellung für die boot: „Wir sollten alle bereit sein, die 2021er-Ausgabe der boot Düsseldorf, die jetzt für den nächsten April geplant ist, zu unterstützen. Lasst uns dort alle zusammenkommen, denn gemeinsam sind wir wie eine mächtige, unbesiegbare Welle.” Für Hans Roelants, General Manager Searay/Brunswick Group ist die Teilnahme an der boot ein wichtiges Marketing-Instrument: „Wir wissen, dass der Termin im April eine Herausforderung für die Aussteller ist, aber wir glauben, dass es wichtig ist, teilzunehmen. Bootsmessen sind für uns ein wichtiges Instrument, um mit unseren Kunden in Kontakt zu kommen und ihnen die Sea Ray-Modelle zu zeigen.” Auch Michael Müller, CEO von Bavaria Yachts, sieht eine Teilnahme an der boot Düsseldorf für den persönlichen Kundenkontakt als unverzichtbar: „Besonders in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir unseren Kunden wieder persönlich unsere Boote präsentieren können. Die boot 2021, jetzt vom 17. bis 25. April, gibt uns diese Chance und wir werden Sie nutzen.“