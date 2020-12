boot Düsseldorf verschoben

Die boot Düsseldorf 2021 wird vom 17. bis 25. April stattfinden. Der ursprüngliche Zeitraum vom 23. bis 31. Januar ließ sich aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen in ganz Europa nicht umsetzen. Die Messe Düsseldorf verschiebt die boot nach enger Rücksprache mit ihren Partnern und Ausstellern, die die Entscheidung mittragen und für den neuen Termin gestimmt haben. Mit der frühen Bekanntgabe des neuen Termins gibt die Messe Düsseldorf den Ausstellern darüber hinaus Planungssicherheit für die Vorbereitung ihrer Messeteilnahme und den Transport ihrer Boote und Yachten. Messechef Wolfram Diener ist überzeugt, dass der neue Termin der boot Düsseldorf ein positives Signal für die Wassersportbranche ist: „Zum momentanen Zeitpunkt können wir nicht sicher abschätzen, ob sich eine Messe im Januar 2021 umsetzen lässt. Dies liegt sowohl am aktuellen Infektionsgeschehen, der nach wie vor schwierigen Reisesituation und den bestehenden Vorgaben, wonach Messen derzeit nicht stattfinden können. In Abstimmung mit unserem boot Messerat und den Verbänden haben wir den neuen Termin im April mit Bedacht gewählt. Aufgrund zahlreicher Expertenaussagen gehen wir davon aus, dass sich die Lage mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die derzeitigen Maßnahmen in nahezu allen europäischen Ländern bis zum Frühjahr 2021 beruhigen wird. Mit dem CARAVAN SALON im September 2020 haben wir bereits gezeigt, dass erfolgreiche Messen unter größtmöglichem Schutz für alle Beteiligten auch in Corona-Zeiten stattfinden können.“ Wolfram Diener hebt darüber hinaus die Bedeutung des Zeitpunkts der Entscheidung hervor: Die Aussteller können nun ihren Fokus auf den neuen Termin legen und ihre Vorbereitungen darauf ausrichten. „Unser Ziel ist, unseren Kunden auch weiterhin die beste Plattform für erfolgreiches Business zu bieten“, so Diener. boot Project Director Petros Michelidakis ergänzt: „Die Verschiebung der boot ins Frühjahr kommt dem Kauf- und Buchungsverhalten der Wassersportfreunde entgegen. Langfristige Urlaubs- oder Freizeitorganisation kann momentan nicht stattfinden. Die Klientel unserer Aussteller wird deshalb eine boot im April begrüßen, um sommerliche Wassersportaktivitäten planen zu können. Damit zeigt die boot ihre gewohnte Konstanz aber auch eine große Flexibilität und bietet der internationalen Wassersportbranche ihre gewohnt professionelle Informations- und Orderplattform.“ Stellvertretend für die ausstellende Industrie lobt Messepräsident Robert Marx die Entscheidung der Messe Düsseldorf: „Wir als Branche sind mit der Verschiebung der boot auf den April sehr einverstanden. Nach der Verlängerung der Lockdown-Bestimmungen ist dies eine wichtige Maßnahme für eine wirtschaftlich erfolgreiche Durchführung der boot Düsseldorf. Als Präsident der Messe und Vertreter der deutschen Wassersportwirtschaft begrüße ich es, dass wir nun mit dem neuen Termin planen können und mit der boot 2021 die erste Bootsmesse seit über einem halben Jahr in Europa haben werden.“ Selbstverständlich behalten alle Anmeldungen zur boot Düsseldorf 2021 ihre Gültigkeit. Hersteller und Händler, die noch an der boot 2021 teilnehmen möchten, können sich persönlich und individuell beim boot Projekt-Team informieren und beraten lassen. Für die Angebotsbereiche Motorboote, Segelboote und Superyachtindustrie ist Arne von Heimendahl ( heimendahla@messe-duesseldorf.de ) der Ansprechpartner. Für Tauchen, Trendsport und Tourismus steht Viktoria Marx ( marxv@messe-duesseldorf.de ) zur Verfügung. Fragen rund um den Bereich technische Ausrüstung und Zubehör beantwortet Lena Beckmann ( beckmannl@messe-duesseldorf.de ). Caroline Mühl ( muehlc@messe-duesseldorf.de ) hilft bei den Themen Unterwasserfilm und Fotografie sowie maritime Kunst. Bühnenprogramme wie im Sailing und im Dive Center oder Mitmachprogramme wie Segeln in der boot Sailing School, beim Paddeln, Tauchen oder Surfen laden unter Einhaltung aktueller Corona-Schutzmaßnahmen auch zur boot 2021 die Wassersportfans nach Düsseldorf. Die Sonderschauen und Aktionsbühnen betreut Lara Hannappel ( hannappell@messe-duesseldorf.de ).