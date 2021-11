Boot & Fun Berlin in den Startlöchern

Zu Wasser, zu Land… zugegeben, das „in der Luft“ fehlt noch, aber die Boot & Fun Berlin, die vom 11. bis 14. November 2021 auf dem Messegelände stattfindet, erweitert erneut ihr Angebot für alle, die ihre Freizeit gerne draußen in der Natur verbringen. Erstmals wird in Halle 26 auf der Auto Camping Caravan eine große Auswahl von Wohnwagen, Wohnmobilen und Campingzubehör verschiedenster Hersteller zu sehen und erleben sein. Ergänzt wird das Thema Mobilität durch die Transporttage Berlin in Halle 26a und die Autotage Berlin in Halle 2.2.

Die Berliner Bootsmesse gilt als eine der großen Bootsmessen für Binnen- und Küstengewässer. Am 10. November 2021 wird sie mit der Gala-Nacht der Boote eröffnet. Die exklusive Preview wird in diesem Jahr unter dem Motto „Lizenz zum Bootfahren“ das James Bond-Motiv aufgreifen. An fünf Tagen, von Mittwoch bis Sonntag, präsentieren rund 700 Aussteller in zwölf Hallen ihre Produkte und Dienstleistungen.