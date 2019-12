Boot & Fun mit Besucherrekord

Auf erstmals 85.000 Quadratmetern und 14 Hallen fanden 50.700 Gäste der Boot & Fun Berlin ein einzigartiges Repertoire an verschiedenen Bootstypen, beliebten muskelbetriebenen Wassersportarten, innovativen Fahrzeugen, seltenen Oldtimern sowie ein breites Zubehörsortiment vor. Der Event zeigte sich 2019 nicht nur besonders vielfältig, sondern präsentierte auch Branchenneuerungen. 14 Boote feierten ihre Premiere auf der Boot & Fun Berlin 2019, so viele wie nie zuvor – darunter eine Weltpremiere, fünf Deutschland-Premieren und acht regionale Premieren. Die Veranstaltung war mit Ausstellern aus 16 Ländern in diesem Jahr auch internationaler als in den Jahren zuvor. Erstmals waren Aussteller aus Irland, Kroatien, Litauen, Russland sowie der Slowakei vertreten. Die Messe unterstreicht mit ihrem Wachstum ihre internationale Bedeutung. „Die vertreten verzeichnet mit 816 Ausstellern und Marken ein neues Hoch“, berichtete Daniel Barkowski, Projektleiter der Messe. „Die Veranstaltung unterstreicht mit ihrem Ausstellerwachstum und Besucherrekord ihre Bedeutung für die Wassersportbranche“, so Barkowski weiter. Die Boot & Fun Berlin präsentierte sich stilvoll mit der Eröffnung am Vorabend zusammen, bot mit der Motorworld Classics ein besonderes Ambiente, zeigte edle Motor- und Segelyachten in der neuen Eventhalle hub27 und animierte mit den Wassersport-Mitmach-Aktionen für Besucher jeden Alters direkt zum Sport.

An der SZ-Pier zeigten sich eine Reihe von Kleinyachten. Foto: Marina Könitzer

Im Zentrum von Europas größtem Binnen- und Wassersportreviert beeindruckte die Boot & Fun Berlin mit einer nie dagewesenen Vielfalt. Jede der 14 Hallen entführte die Besucher in eine andere Welt rund um den Wassersport. Ob Liebhaber von Klassikern, Fans des schnellen Wassersports, aktive Muskelwassersportler, Angel-Begeisterte oder Anhänger des Outdoor-Lifestyles, fanden auf der Veranstaltung ihr Dorado. Zukunftgerichtet setzte die Messe verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit und zeigte im E-Boote-Salon sowie mit verschiedenen Ausstellern, dass Umweltschutz mit Wassersport einhergehen kann. Ergänzt wurde das umfangreiche Angebot der Veranstaltung außerdem durch die angeschlossenen Messen AngelWelt und AngelBoot.