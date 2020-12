Boot & Fun wird digitaler Showroom der Branche

Aussteller der Boot & Fun Berlin nutzten die Möglichkeit sich und ihre Produktneuheiten per “#BOOTschaften” virtuell einem breiten Publikum vorzustellen. Parallel zum ursprünglichen Messetermin wurden die digitalen Kanäle der Boots- und Freizeitmesse zum Showroom und Sprachrohr der Bootsbranche. Kunden traten somit auf ganz einfache Weise mit Anbietern virtuell in den virtuellen Erstkontakt. Die 70 Videobotschaften generierten über die Social Media Kanäle der Boot & Fun Berlin organisch 53.532 Impressionen auf Instagram, eine Reichweite von 34.600 auf Facebook sowie 2.300 Aufrufe auf YouTube und sind weiterhin für Interessierte abrufbar.

„Die Möglichkeit die neusten Trends der Szene trotz Lockdown vorzustellen und gleichzeitig eine positive Botschaft an die Wassersportliebhaber zu senden, hat genau den richtigen Nerv getroffen“, so Daniel Barkowski, Projektleiter der Boot & Fun Berlin. „Die Resonanz auf unsere #BOOTschaften Kampagne war so überwältigend, dass wir sie im nächsten Jahr ergänzend zu unseren Messen fortführen und zusätzlich eine Roadshow durchführen werden“, so Barkowski weiter.