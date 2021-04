Bootspunkt startet Segelmacherei

Segelmacher Dirk Winterstein und weitere Bootspunkt-Fachleute stehen bereit, um umfassenden Service und kompetente Beratung rund um Segel anzubieten. Bootspunkt möchte damit zum zentralen Anlaufpunkt für Segler am Bodensee werden. Das Angebot der Filiale im Yachthafen Schloss Kirchberg am Bodensee beinhaltet Segel für Fahrten- und Regattasegler, Segelreparatur, -reinigung und -einlagerung, Anfertigung von Persenningen und Abdeckungen aller Art, Persenningreparatur und -reinigung, Tauwerk und Tauwerkarbeiten, stehendes Gut (Draht walzen und pressen), Riggservice, Rollreffreparatur, Yachtausrüstung und Beschläge und Yachtelektronik. In der Bootspunkt Filiale finden Kunden darüber hinaus noch weiteres Bootszubehör. Von Rettungswesten und Bootspolitur über elektrische Bootsmotoren bis hin zu Schlauchbooten und Optimisten bietet Bootspunkt ein umfangreiches Produktsortiment.