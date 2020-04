Bremerhaven plant „Lütte Sail“

Nachdem nun auch die alle fünf Jahre stattfindende Sail Amsterdam 2020 abgesagt wurde, möchte der Oberbürgermeister von Bremerhaven, Melf Grantz dennoch versuchen, die normalerweise ebenfalls alle fünf Jahe stattfindende Sail Bremerhaven auf das nächste Jahr zu verschieben. „Auch wenn ich es sehr bedauere, dass nun auch die Sail Amsterdam abgesagt werden musste, war damit zu rechnen. Bedauerlicherweise werden die Amsterdamer nicht verschieben. Dennoch bin ich doch sehr dafür, dass wir in Bremerhaven wenigstens eine ‚Lütte Sail‘ im August des nächsten Jahres feiern können.“

Bremerhaven habe mit der „Lütten Sail“ 2008 gute Erfahrungen gemacht, erklärt der Oberbürgermeister, „an die wollen wir anknüpfen.“ So stelle er sich vor, dass das bisher im Mai stattfindende Seestadtfest auf den August verschoben wird und als Lütte Sail ein außergewöhnliches maritimes Fest werden könne. „Die Bremerhavenerinnen und Bremerhavener lieben die Sail und viele haben auf die Sail dieses Jahr hingearbeitet. Ich fände es sehr schade, wenn wir nächstes Jahr keine Sail mehr veranstalten könnten. Auch wenn aufgrund der Corona- Pandemie nicht ganz so viele große Schiffe zu erwarten sein dürften, sollte es uns gelingen, ein schönes maritimes Fest zu feiern.“ Grantz hofft, dass der „Lütten Sail“ viele Sponsoren der Sail 2020 erhalten bleiben. „Ich habe heute mit dem Präsidenten des Senats Andreas Bovenschulte gesprochen, der uns seine Unterstützung zugesagt hat.“ Die Sails in Bremerhaven sind gemeinsame Veranstaltungen des Landes Bremen und der Stadt Bremerhaven. Jetzt müsse eine Vorlage für den Senat und Magistrat erarbeitet werden, um die Weichen für eine „Lütte Sail 2021“ zu stellen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden und ich lasse mir meinen Optimismus für die Lütte Sail 2021 nicht nehmen“, so Grantz.