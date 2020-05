Buch: „Luft Holen“ von Santiago Lange

Am 16. August 2016 verblüffte Santiago Lange die Sportwelt, als er gemeinsam mit Cecilia Carranza die Goldmedaille im Segeln bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann. Er war 54 Jahre alt, es waren seine sechsten Olympischen Spiele, und er kämpfte gegen ungeheure Widerstände. Sein Sieg war eine unvergleichliche Demonstration seines Kampfgeists – kaum ein Jahr nach einer Krebsoperation, bei der ihm ein Lungenflügel entfernt werden musste. Santiago Lange bescherte dem Segelsport eine Sternstunde, die unvergessen bleibt. Doch wie schaffte er es bloß, in so kurzer Zeit wieder auf die Beine zu kommen? Und wieso kämpft er weiter, obwohl sein Körper, seine Freunde und seine Familie meinen, dass es Zeit sei aufzuhören? Das Buch „Luft Holen“ erscheint am 27.5.2020.

Santiago Lange – „Luft Holen“, 240 Seiten, 24 Euro, ISBN-13 9783710500299, Pantauro Verlag