Bukh Bremen GmbH startet mit neuer Geschäftsführung ins Jahr 2021

Bereits seit März ist der neue Geschäftsführer Dr. Jörg Bunke im Unternehmen und übernimmt offiziell zum 01.01.2021 die Führung der Bukh Bremen GmbH. Ein geordneter Übergang von altem zu neuem Management war, trotz Corona-Bedingungen, das Ziel und die Herausforderung. Die ehemaligen Gesellschafter und noch amtierenden Geschäftsführer Andrew Winkley und Jens Ellermann scheiden planmäßig zum Ende 2020 aus dem Unternehmen aus, nachdem sie das Bremer Traditionsunternehmen 2017 an die französische Alliance Marine S.A.S. verkauft hatten. Der Übergang wurde langfristig vorbereitet. Das neue Team um Dr. Jörg Bunke wird ergänzt um Michael Brassat (Leiter Vertrieb und Marketing) sowie Dennis Katzke (Leiter Einkauf und Finanzen).

Die Bukh Bremen GmbH wurde 1976 als Tochterunternehmen der Motorfabriken Bukh A/S aus Dänemark unter der Firma Bukh Diesel Vertriebsgesellschaft gegründet. Seitdem hat sich Bukh Bremen in Deutschland zu einem führenden Importeur und Großhändler für technisches Bootszubehör im Geschäft mit dem Fachhandel, Werften und industriellen Kunden entwickelt. Im Jahre 2009 übernahmen Andrew Winkley und Jens Ellermann sämtliche Anteile an der inzwischen unter Bukh Bremen GmbH firmierenden Gesellschaft im Wege eines MBO. Die Geschäftsfelder wurden seitdem strategisch ausgebaut und umfassen heute mehr als 45 Vertretungen führender Hersteller im Bereich Technik und Ausrüstung für die Berufs- und Sportschifffahrt. Das Unternehmen wurde 2017 an die französische Alliance Marine S.A.S. verkauft, die mit über 300 Mitarbeitern und 500 Marken der Marktführer in Frankreich für technische Dienstleistungen im Yacht- und Bootsbau sowie Ersatzteile und Bootszubehör ist. Zur Alliance Marine Group gehören heute 14 Unternehmen der Branche in Frankreich, England, Italien, USA sowie in Deutschland die Bukh Bremen GmbH. Internationale bekannte Marken wie Plastimo, Typhoon oder Revere gehören zur Alliance Marine Group.