Christoph Steinkuhl verstärkt AWN

Der 57-jährige Christoph Steinkuhl ist bei der A. W. Niemeyer GmbH mit dem heutigen Tag in die Geschäftsführung eingetreten. In seiner neuen Position ist er bei AWN für alle Funktionsbereiche mit Ausnahme des ECommerce und der IT verantwortlich, die durch den Geschäftsführer Stefan Dreyer weiterhin verantwortet werden.