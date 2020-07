CKA Safety Day: „Panik ist der größte Feind“

Mitmachen, zuhören, lernen – im Olympiahafen Schilksee ist am 15. August 2020 beim CKA Safety Day Einsatz gefragt. Nach dem erfolgreichen Start des ‚Safety Day‘ 2019 in der ancora Marina Neustadt tourt der Saft Day der CKA weiter und findet 2020 im Olympiahafen Kiel Schilksee statt. Von 10 bis 18 Uhr informiert der Service-Club für Wassersportler in Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen in Workshops und Vorträgen über das richtige Verhalten bei Notsituationen auf dem Wasser und Sicherheitsmaßnahmen an Bord. Das Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit der DSV Kreuzer-Abteilung und der Schadenabteilung von Pantaenius Yachtversicherungen entwickelt. Das Programm richtet sich an alle Wassersportinteressierte und Bootseigner, die Leckage- und Brandabwehr trainieren, oder sich zum Beispiel über den sicheren Umgang mit elektronischen Seekarten informieren möchten.

Informative Vorträge rund um das Thema Sicherheit gehören zum Programm des Safety Days. Foto: segel-bilder.de

Überlebenswichtiges Verhalten in Notsituationen erfahren Besucher des CKA Safety Day in diversen Vorträgen und durch anschauliche Simulationen. „Notsituationen sind trainierbar und genau deshalb haben wir vergangenes Jahr den CKA Safety Day ins Leben gerufen“, erklärt Christian Bahrs, 1. Vorsitzender des Club der Kreuzer-Abteilung. „Je weiter man sich vom sicheren Hafen entfernt, desto schwieriger ist es, schnelle Hilfe zu erhalten und dann ist Panik der größte Feind“, ergänzt der leidenschaftliche Segler. Trainieren und mitmachen, üben und ausprobieren ist deshalb das Motto der Veranstaltung.

So kommen zum Beispiel beim Thema Brandbekämpfung wirkungsvolle Löschmethoden und unterschiedliche Löschmittel demonstrativ zum Einsatz. Wie ein Leck schnell und effektiv abgedichtet wird, veranschaulicht die Crew der Segelschule Well Sailing. Der Clou: Auf der präparierten Yacht „MERI CRASH“ werden Lecks nicht simuliert, sondern finden kontrolliert statt. Umfassende Informationen über den sicheren Zustand des Riggs, um für alle Wetterbedingungen gewappnet zu sein, hält Rigg-Spezialist Uli Münker von Faber & Münker bereit. Und mit dem Thema „Immer gutes Wetter“ zeigt Seewetterexperte Dipl.-Meteorologe Dr. Meeno Schrader von WetterWelt, was zu tun ist, um schlechtes Wetter zu vermeiden. Der beliebte TV-Moderator des Schleswig-Holstein Magazins wird bestimmt am Veranstaltungstag für Sonnenschein sorgen.