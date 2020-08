Corona: METSTRADE 2020 abgesagt

Die METSTRADE ist die weltweit größte Fachausstellung für Ausrüstung, Materialien und Systeme für die internationale Freizeit-Schifffahrtsindustrie und wird von der RAI Amsterdam in Zusammenarbeit mit ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) organisiert. Zur Zielgruppe der Veranstaltung gehören Yachtbauer, Schiffsarchitekten, Refit-Werften, Distributoren, Händler, Großhändler, Kapitäne, Yachthafenbesitzer und Hersteller von Schiffsausrüstung weltweit. Eines der Highlights der Messe ist in jedem Jahr die Verleihung des DAME-Awards mit dem besonders innovative und wegweisende Produkte und Neuentwicklungen im Bereich des Yachtbaus ausgezeichnet werden.

Niels Klarenbeek, Director Maritime METSTRADE, ist natürlich enttäuscht, aber auch optimistisch: “Wir haben mit großem Engagement auf eine sichere und erfolgreiche METSTRADE hingearbeitet. Die Absage der Messe METSTRADE 2020 war ein harter Schlag für mein Team und mich, aber wenn man auf die verschiedenen Stimmen in der Branche hört, einschließlich des Messeausschusses, der ICOMIA, der Partner und der Interessenvertreter, ist dies die einzig richtige Entscheidung, die wir treffen konnten. Unser Team arbeitet zusammen mit unseren Partnern an verschiedenen virtuellen Wegen, um die Freizeit-Marinebranche in diesen schwierigen Zeiten zu vernetzen”.