Day of the Bay: Wassersport zum Ausprobieren am Wannsee

Der Day of the Bay bietet Interessierten sowohl klassische Wassersportarten wie Tauchen, Segeln oder Wasserball als auch noch weniger Bekanntes wie Seesportmehrkampf, Castingsport und SUP Polo. Ein weiteres Highlight ist die Teilnahme der Wasserschutzpolizei. Auf dem Day of the Bay präsentiert die Berliner Polizei eines ihrer Boote und informiert über ihre tägliche Arbeit auf dem Wasser.

Wassersport zum Ausprobieren, Mitfahren oder Anschauen

24 Verbände, Vereine und Institutionen nehmen sich Zeit und klären ausführlich über die verschiedenen Sportarten auf. „Es ist eine großartige Veranstaltung, die wir gemeinsam mit vielen Verbänden und Vereinen auf die Beine stellen“, erklärt Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN BERLIN der Messe Berlin. „Ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen und der Bereitstellung der Sportgeräte wäre all das hier nicht möglich“, so Barkowski weiter. Ziel der Aktion ist es, den Berlinern und Brandenburgern die Vielfalt des Wassersports näher zu bringen. Der Event ist kostenlos und richtet sich an Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene, die auf der Suche nach einer neuen Lieblingswassersportart sind.