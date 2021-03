Decathlon ruft Rettungsweste zurück

Im Rahmen von Sicherheits- und Qualitätskontrollen habe das Team der Wassersportmarke festgestellt, dass bei dem Produkt ein potenzielles Sicherheitsrisiko bestehe, so Decathlon.

Man habe diese bereits auf verschiedenen Wegen über den Produktrückruf informiert und entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten, heißt es weiter.

© DECATHLON

© DECATHLON

„Sollte die Patrone perforiert sein, sollte das Produkt nicht weiterverwendet werden“, erklärt Decathlon. Betroffene Kunden können laut der Mitteilung in einer Filiale kostenlos eine neue Patrone erhalten, die Rettungsweste dort gegen eine neue Rettungsweste eintauschen, eine Erstattung erhalten oder die Patrone per Post nach Hause erhalten, indem sie dafür eine Anfrage an gilettribord@decathlon.com senden (unter Angaben des Namens, der Adresse und des Kaufdatums).