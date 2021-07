Die August-Ausgabe von segeln

Es gibt Schiffsdesigns, die ich auf dem Wasser selbst aus der Ferne sofort erkenne. Ich muss zwar gestehen, dass mir bei neuen Konstruktionen schwerfällt, sie auseinander zu halten, aber die Eigenheiten und Formensprache einer bestimmten Werft lässt sich dann doch irgendwann ausmachen. Dann gibt es aber auch Schiffe, die auf dem ersten Blick ihre Wurzeln verraten. Darunter fallen zum Beispiel so gut wie alle Designs aus dem Koopmans-Büro in den Niederlanden. Der charakteristische, kurze Aufbau mit dem riesigen Arbeitsbereich auf dem Vorschiff und die eleganten Linien des Rumpfes ziehen sich durch das gesamte Schöpfungswerk von Dick Koopmans Senior. Sein Sohn, Dick Koopmans Junior, behielt die Formensprache des Vaters bei, sodass jetzt bereits in zweiter Generation jene Schiffe entstehen, von denen Fahrtensegler träumen – oder ihnen zumindest hinterherblicken, wenn eines jener Schiffe scheinbar mühelos, elegant an einem vorbeizieht. Das ist vor allem im Heimatland der beiden Koopmans der Fall. Es vergeht kaum ein Tag, an dem man auf dem IJssel- oder Wattenmeer keine Koopmans sieht. Doch auch in der Ostsee segeln die Konstruktionen, die unter den Namen Breehorn, Hutting oder Victoire bekannt sind.

Als großer Freund dieser Fahrtenschiffe hat es mich sehr gefreut, dass die Koopmans meinen Kollegen Jan Maas – zumindest virtuell – bei sich empfangen haben und mit ihm über ihre Karrieren sprachen. Das Porträt dieses beinahe schon legendären Designbüros lesen Sie in dieser Ausgabe. Hier hat sich gezeigt, dass die Koopmans-Designs nicht allein auf Konstruktionsregeln beruhen, sondern auf der Erfahrung aus tausenden von Seemeilen – weltweit.