Dieses Urteil über die Premiere der Blokart-Segler zur Kieler Woche lässt eigentlich keine Frage mehr offen: „Das war die blanke Sensation!“, sagt Alexander Bruhn, der deutsche Klassen-Boss der kleinen Land- und Strandsegler.

In glühender Euphorie geht er aber doch ins Detail: „Das war das Beste überhaupt, was ich in der Blokart-Szene in Deutschland erlebt habe: ein enger Kurs mit allen Elementen, echtes Formel-eins-Feeling. Die Leute sind sofort stehen geblieben, wenn wir gesegelt sind. Wir wurden beklatscht und angefeuert und haben das in den Wagen auch direkt mitbekommen. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sprudelt es aus Alexander Bruhn heraus. Selbst die coolen Skater, deren Parcours direkt an den Kurs der Blokart-Segler grenzte, unterbrachen ihre Aktionen, um die Segler anzufeuern.