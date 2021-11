Die Dezember-Ausgabe von segeln

Vor einigen Jahren segelte ich mit Bekannten mit einem Charterschiff von Kiel aus Richtung Dänemark. Unser Tagesziel sollte Marstal werden. Doch es kam anders. Als wir die schmale Rinne erreichten, die in die dänische Inselwelt führt, mussten wir die Segel wegnehmen und den Motor starten. Leider rührte sich der Diesel nicht. Der Wind wehte mit guten sechs Windstärken aus Nordwest. Da es uns auch nicht gelang den Motor zu überreden, doch noch anzuspringen, war Marstal für uns unerreichbar. An Bord befanden sich größtenteils Nichtsegler, die zum ersten Mal unter Segeln unterwegs waren. Und jetzt stiegen sie gleich mit einem Anleger unter Segeln ein. Denn als Option blieb uns nur noch Bagenkop an der Südspitze Langelands anzulaufen, und dort im Hafen zum Stehen zu kommen. Es ging alles gut und die Crew kann ihr Leben lang davon erzählen. Doch zum einen hätte es so weit nicht kommen müssen, und zum anderen hat es auch gezeigt, wie abhängig wir Segler heutzutage von unserer Antriebsmaschine sind. Der Motor, ob elektrisch oder nicht, ist längst kein Flautenschieber mehr, sondern einfach notwendig geworden. Traurig, aber wahr. Die Marinas sind so verschachtelt und eng, dass unter Segeln kaum manövriert werden kann. Einige Häfen verbieten sogar das An- und Ablegen unter Segeln. Auch wenn wir am liebsten nur mit der Kraft des Windes unterwegs sind, sollten wir den Motor im Schiffsbauch nicht vernachlässigen und auch ihm etwas Pflege und Aufmerksamkeit schenken. Wir haben die einzelnen Schritte der Motorwartung zusammengetragen und geben auch Hilfestellung bei der Fehlersuche, wenn der Motor mal nicht so will, wie wir möchten. Bei unserem Dänemarktörn war es übrigens die Starterbatterie, die es hinter sich hatte.

In den letzten Episoden unseres Podcasts sprach ich mit meinem Kolleginnen und Kollegen über Törns im Herbst. Als einen Punkt nannte ich beispielsweise, die Wahl der richtigen Kleidung. Unter anderem empfahl ich Kleidung aus Merinowolle zu tragen. In dieser Ausgabe sehen wir uns die Wolle der Merinoschafe etwas genauer an und vertiefen das Thema aus dem Podcast.