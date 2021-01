Die Februar-Ausgabe von segeln

Normalerweise geben wir in dieser Ausgabe einen Ausblick auf die bevorstehende boot-Düsseldorf. Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte auch die Pläne der Messeveranstalter für das Jahr 2021. Jetzt soll die boot im April 2021 zum Saisonstart stattfinden. Wir drücken jedenfalls die Daumen, dass die Messe dann auch tatsächlich ihre Tore öffnen kann.

Im Dezember 2020, kurz vor Redaktionsschluss, steht hinter vielen Punkten für 2021 noch ein dickes Fragezeichen. Die Anzahl der positiven Tests schießt trotz des Lockdowns in die Höhe, und das Durchimpfen der Bevölkerung wird ein langwieriges Unterfangen werden. Der Saisonstart 2021 muss daher auch noch immer mit einem Fragezeichen versehen werden. So katastrophal wie 2020 wird es aber wohl nicht werden. Aber mit Einschränkungen müssen wir Segler in der ersten Jahreshälfte wohl leider rechnen müssen.

Umso befremdlicher waren die Bilder aus Neuseeland von der Übertragung der America‘s Cup World Series. Durch strenge Einreisekontrollen und Quarantänebedingungen hat es der Inselstaat geschafft, das Virus auszusperren. Auf den Bildern aus Auckland sah man keine Masken, die Zuschauer saßen auf den Wiesen rund um den Hafen, die Cafés und Bars waren belebt. Eine heile Welt am anderen Ende der Erde und ein Ausblick auf das, was uns in der zweiten Jahreshälfte auch hier wieder erwarten kann.

Die fliegenden Einrümpfer des America’s Cup verloren vor dieser Kulisse beinahe etwas an Glanz, als sie mit fast 50 Knoten über das Wasser flogen. Die Bilder waren durchaus spektakulär, doch es fehlte irgendwie der Bezugspunkte für den Fahrtensegler. Und genau diesen bietet die Vendée Globe. Wir können uns mit den Frauen und Männern an Bord der Schiffe besser identifizieren als mit den AC-Seglern. Täglich verfolgen wir die Positionsmeldungen der Segler im Southern Ocean, durchleben die Höhen und Tiefen, taktieren mit, indem wir Wetterberichte auswerten und überlegen, wie man den Kurs am besten Stecken sollte. Das Gute: Auch 2021 nehmen uns die Segler der Vendée Globe noch mit auf ihre Reise. Wer dann noch nicht genug vom Segeln hat, kann ab Mitte Januar zum America’s Cup ausweichen, der mit den Herausforderer-Regatten in die entscheidende Phase geht. Langeweile sollte in diesem Winter nicht vorkommen.

