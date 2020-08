Messe: Vorschau auf die Interboot

Friedrichshafen – Kurz und prägnant lässt sich die diesjährige Special

Edition der Interboot auf den Punkt bringen: Der Claim „Mit Abstand

einmalig“ macht deutlich, dass Messen genügend Raum für eine

Corona- konforme Veranstaltungsdurchführung bieten können. Als

eine der ersten großen Wassersportmessen in Europa geht die

Interboot von Samstag, 19. bis Sonntag, 27. September 2020 in

Friedrichshafen mit einem ehrgeizigen Ziel an den Start: „Wir möchten

der Wassersportbranche neun Tage lang eine Plattform bieten, die ein

sicheres Einkaufserlebnis, eine ansprechende Produktauswahl und viel

wertvolles Fachwissen für die Wassersportler bietet“, betont Klaus

Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. Die

Messemacher am Bodensee ermöglichen in Corona-Zeiten in ihren

Hallen genügend Raum für Aussteller und Besucher. Tickets sind

ausschließlich online erhältlich. Ein detailliertes und umfassendes

Sicherheits- und Hygienekonzept wird den hohen Anforderungen in

Pandemiezeiten gerecht.

Mit rund 200 Ausstellern rechnet das Messeteam derzeit, insgesamt sechs

Messehallen werden dafür geöffnet sein. Das Produktspektrum reicht von

Segel- und Motorbooten, über alle Kategorien von Boards bis hin zu den

Angeboten des Elektronik-, Zubehör- und Bekleidungsmarkts. Das Beach

Kino in Halle A5 bringt Filme rund um das kühle Nass auf die Leinwand.

„Wir bieten dann umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten im aktuell größten

Wassersport-Shopping-Center im Herzen Europas“, stellt Interboot-Projektleiter Dirk Kreidenweiß fest.