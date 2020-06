Die Juli-Ausgabe von segeln

Die Juli-Ausgabe von segeln ist erhältlich! Elektromotoren: Ernstzunehmende Alternative oder doch nur Spielerei? Plus: 3 Elektroaußenborder im Test! Problemholz Teak: Hochwertiges Teakholz lässt sich kaum noch beschaffen. Was wären Alternativen? Test: Die Sun Fast 3300 – ein schnelles Schiff, das auch auf Törns eine gute Figur macht Reise: Wie wäre es mit einem Törn in der Nachsaison zu den Buchten Mallorcas?