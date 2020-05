Die Juni-Ausgabe von segeln

Hinter uns liegen ereignisreiche, aber auch verstörende Wochen. Wochen, in denen wir nicht wussten, ob und wann die Segelsaison in diesem Jahr noch würde starten können. Gerade die Bundesländer an der Ostseeküste, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, schotteten sich durch ein touristisches Einreiseverbot vom Rest der Republik ab. Die zahlreichen Bootseigner aus Hamburg oder Niedersachsen, die ihr Boot an der Ostsee liegen haben, konnten nicht zu ihren Booten.

Doch das rigorose Einreiseverbot hat Wirkung gezeigt. Der Norden hat die Pandemie bisher ganz gut weggesteckt. Die Infektionszahlen blieben auf niedrigem Niveau. In Mecklenburg-Vorpommern waren die bestätigten Fälle bis Mai sogar nur dreistellig. Der Verzicht, den die Menschen in Deutschland in den letzten Wochen auf sich genommen haben, hat sich in dieser Hinsicht gelohnt. Wir haben zusammen ein großes (Zwischen-)Ziel erreicht – und damit Leben gerettet.