Die März-Ausgabe von segeln

Mittwochabend, der 27. Januar 2021. So wie wahrscheinlich die gesamte deutsche Segelwelt hocken wir gebannt vor den Bildschirmen. Unsere Redaktion sitzt virtuell zusammen und verfolgt, wie Boris Herrmann durch die Biskaya heizt. Kurs: das Podium der Vendée Globe. Auf SegelReporter.com begleiten wir den Kampf um das Podium bereits den ganzen Tag in einem Ticker und berichteten in den 79 Tagen zuvor regelmäßig über die Seglerinnen und Segler der Vendée Globe 2020/21. Meine Kolleginnen und Kollegen haben beispielsweise faszinierende Porträts der Teilnehmer wie beispielsweise von der Deutsch-Französin Isabelle Joschke recherchiert und verschriftlicht. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, stöbern Sie ruhig etwas in den Archiven von SegelReporter.com!

Die Vendée Globe hat nicht nur uns begeistert. Wir bekamen zahlreiche Zuschriften von Menschen, „die mit Segeln nichts am Hut haben“, aber jeden Beitrag über die Vendée Globe mit Begeisterung lasen. Diese Regatta hat Heldinnen und Helden geboren. Selten waren die Zuschauer so nah am Geschehen. Wir waren bei den Höhen und Tiefen an Bord dabei. Gerade Boris Herrmann nahm uns mit an Bord und ließ uns daran teilhaben, wie er das Abenteuer seines Lebens bestritt.