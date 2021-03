Die neue Segler-Zeitung ist da!

Jetzt die neue Ausgabe der Segler-Zeitung lesen:

Liebe Leserinnen und Leser,

die Saison steht vor der Tür und die Sehnsucht nach Meer und Sonne könnte gerade nicht größer sein. Beim Blick nach draußen mischt sich

in das Hamburger Grau aktuell tatsächlich noch einmal das Weiß von Schnee. Der Winter spielt damit aber hoffentlich seine letzten Klänge, bevor

wir an Bord demnächst wieder der Musik aus klappernden Fallen und dem

Rauschen des Windes und der See lauschen dürfen.