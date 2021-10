Die November-Ausgabe von segeln

Jetzt beginnt wieder die Zeit, in der Bootseigner emsig an ihren Booten arbeiten. Die Segel werden abgeschlagen, das Schiff wird ausgeräumt und schneller als gedacht, hängt das Boot auch schon wieder im Kran. Ich muss zugeben, dass es für mich die schlimmste Zeit des Jahres ist. Es hat etwas Trübseliges, die Schiffe ins Winterlager zu schicken, die allgemein ein trauriger Ort sind. In der Vergangenheit habe ich diesen Zeitpunkt immer wieder hinausgezögert, stand dann teilweise im November bei Temperaturen um 0 Grad unterm Kran und habe alles verflucht. Im Wasser überwintert habe ich auch, doch nun geht es wieder an Land – aber früher als sonst. Dennoch muss die Arbeit getan werden und jetzt können wir den Grundstein für die nächste Saison legen. Denn wenn wir jetzt Schäden an Schiff oder Ausrüstung erkennen, lassen sie sich bis zum Frühjahr in der Regel auch beheben.

In dieser Ausgabe widmen wir uns daher auf zehn Seiten dem Einwintern, und legen einen Fokus auf das Rigg. Ergänzt um Checklisten der weiteren Eiwinterarbeiten sollten Sie gut gerüstet durch den Winter kommen.

Während bei uns die Schiffe eingemottet werden, bäumen sich die Charterreviere im Mittelmeer noch ein letztes Mal auf. Meine schönsten Mittelmeertörns fanden eigentlich allesamt in der Vor- oder Nachsaison statt. Warum also nicht noch eine Woche in Kroatien verbringen? Das Wasser der Adria ist noch warm, es ist nicht zu heiß und genügend Wind sollte auch wehen. Unser Reise-Autor Carl Victor beschreibt in dieser Ausgabe einen Törn in Kroatien und konzentriert sich nur auf eine Insel: Hvar. Sein Artikel zeigt, dass es nicht das große Inselhopping durch Dalmatiens Inselwelt sein muss, sondern dass eine Insel schon reicht. Ankerbuchten, kleine bis große Städtchen und malerische Leuchttürme befinden sich auf Hvar. Das reicht sogar für mehrere Urlaube. Und übrigens: in der Nachsaison lässt sich eventuell auch noch ein Liegeplatz am Kai der gleichnamigen Stadt ergattern.