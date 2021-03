DSV will Neueinsteiger aufs Wasser bringen

Mit einer Roadshow will die Seglerjugend im DSV Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland für das Segeln begeistern – und das völlig kostenlos! In Kooperation mit den Landesseglerjugenden wird ein fertiges Schnuppersegel-Paket für Städte und Kommunen, Schulen und Vereine angeboten.