EM 2020 der ORC-Yachten geplatzt

Die Welle der Veranstaltungsabsagen reißt nicht ab. Nachdem in Deutschland diverse Regatten abgesagt, verlegt oder umorganisiert wurden, trifft es nun auch die ORC-Europameisterschaft, die im Mai vor Capri geplant war. In Anbetracht der Schwere der Corona-Epidemie in Italien ist die Entscheidung der Verlegung der EM auf 2021 indes mehr als überfällig.