Endspurt: Jugendpreis ist mit 1.000 Euro dotiert

Der Club der Kreuzer-Abteilung prämiert die Gewinner der „Silbernen Möwe“ mit 1.000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind Seglerinnen und Segler bis zum vollendeten 27. Lebensjahr, die Mitglied in einem DSV-Verein sind. Eine Mitgliedschaft in der DSV Kreuzer-Abteilung ist nicht erforderlich. Bei Ausbildungsfahrten darf ein Erwachsener an Bord sein, aber Schiffsführung und Gestaltung müssen maßgeblich in den Händen der Jugendlichen liegen. Die jugendliche Schiffsführerin bzw. der Schiffsführer muss vor Antritt der Reise den entsprechenden Befähigungsnachweis besitzen.

Auch Erwachsene können noch bis zum 15. Dezember ihren Törn beim traditionellen Fahrtenwettbewerb einreichen. Teilnahmeberechtigt sind alle Schiffsführerinnen und Schiffsführer, die Mitglied der DSV Kreuzer-Abteilung sind.