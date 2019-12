Erste boot Düsseldorf startete heute vor 50 Jahren

Den Funken hatten zwei leidenschaftliche Wassersportler entfacht. Der Journalist Horst Schlichting und Messechef Kurt Schoop entwickelten aus einer verrückten Idee das Konzept einer Bootsmesse in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland. Das Resultat konnte sich sehen lassen! 33.000 Menschen ließen sich auf die erste Reise in die Welt der Boote und Yachten ein und begeisterten sich für die boot Düsseldorf. Schon bald wird sie zum medialen Anziehungspunkt und bietet damit auch internationaler Prominenz eine große Präsentationsplattform. Und die Liste der adeligen und illustren Besucher ist hochkarätig: König Carl Gustav und Königin Silvia, Fürst Rainier und sein Sohn Albert, König Harald von Norwegen, Großbritanniens Prinz Edward, Griechenlands Kultusministerin die Schauspielerin Melina Mercouri sowie die Sänger Heino und Peter Maffay oder Surfstars wie Robbie Naish und Björn Dunkerbeck waren unter anderem zu Gast in Düsseldorf.

Aber nicht nur die boot feiert heute einen runden Geburtstag. Auch ihr Schiffskran „Big Willi“, benannt nach seinem Paten, dem ehemaligen NRW-Innenminister Willi Weyer, „rundet“ in diesem Jahr. Seit 40 Jahren ist er in den Diensten der boot Düsseldorf tätig und hebt im Dezember und Januar Boote und Yachten aus den Fluten des Rheins und legt sie vorsichtig auf einem Tieflader ab, der die kostbare Fracht in die Messehallen transportiert.