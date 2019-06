Frauen-Crews ermitteln ihre Besten

Sie schenken sich nicht beim Helga Cup. Foto: Sven Jürgensen



Den ersten Startschuss zum Helga Cup wird Staatsrat Christoph Holstein am Freitag um 13:30 Uhr übernehmen, bevor der Cup dann am Freitagabend gegen 20:00 Uhr offiziell von Senator Andy Grote eröffnet wird. Eine besondere Überraschung wird das eigens konzipierte Helga Cup-Lied sein, das hier erstmals vorgestellt wird.



Bis Sonntag segeln die Teams im Modus jedes gegen jedes viele sehr kurze Rennen. Die konkreten Bahnlosungen und Teamkombinationen stehen in einer Pairing-Liste, die am Freitag den Crews zugelost werden. Je besser dann die Platzierung in den jeweiligen Rennen, desto weniger Punkte sammeln die Teams.

Am Sonntag um 12:30 Uhr wird eine Art ‚Schlussstrich‘ gezogen und gerechnet. Die acht Teams mit den dann wenigsten Punkten segeln schließlich direkt vor dem NRV ein Finalrennen um den Sieg – das Medalrace.



Um die ganz besondere Helga Cup Stimmung und die Begeisterung fürs Frauensegeln auch raus in die Welt zu tragen, werden die Rennen von sailtracks live übertragen und moderiert.



Unter www.helgacup.de oder auch auf dem YouTube Channel des Helga Cups kann der Cup am Freitagabend sowie am Samstag und Sonntag von 12 bis 16 Uhr unmittelbar miterlebt werden. Zudem wird es jeden Abend einen Highlight-Film geben.



Mit Videobloggerin Nike Steiger werfen »die Helgas« am Samstag nach dem Segeln einen Blick in regattaferne Segelwelten: Die Lüneburgerin wird in ihrem Vortrag „untie the lines“ von ihrem gelebten Traum als Einhand-Seglerin in der Karibik erzählen.



Umgekehrt werfen auch prominente Frauen außerhalb der Segelszene einen Blick in den Helga Cup und seine Frauensegelinitative #thinkHelga: Am Sonntag wird die bekannte TV-Journalistin Corinna Lampadius-Bodenstab den Cup als Moderatorin vor Ort unterstützen und bei der Siegerehrung mit dabei werden sein Schauspielerin Barbara Auer, Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Sandra Reichel vom ATP Traditionsturnier Hamburg Open und last but not least natürlich auch Helga Strelow, Stifterin der ersten J70 im NRV und darüber dann Namensgeberin der gesamten Veranstaltung. Neu in 2019 ist, dass mit der Stiftung Mammazentrum erstmals auch ein Charity Projekt als Partner mit dabei ist.



Während der Veranstaltung stehen Presseboote zur Verfügung. Fotos werden honorarfrei jeden Abend auf www.helgacup.de zur Verfügung gestellt. Pressemitteilungen werden nach dem ersten Tag sowie am Ende der Veranstaltung verschickt.