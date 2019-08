GFK-Classics Maasholm 2019: Szene-Treffen unter neuem Namen

In gut einer Woche ist es wieder so weit: Von Freitag bis Sonntag kommen in Maasholm an der Schlei zahlreiche Eigner „klassischer“ GFK-Yachten zusammen, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen rund um die Schiffe des klassischen, frühen Kunststoffbootsbaus auszutauschen.

Mit dem neuen Namen „GFK-Classics Maasholm“ findet das Treffen in diesem Jahr deshalb wieder unter der Leitung des Vereins GFK-Klassiker e.V. statt, nachdem der Verlag Delius Klasing im Frühjahr bekannt gab, in diesem Jahr die Veranstaltung nicht auszurichten.