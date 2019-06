“Gonet” geht ab wie eine Rakete

Fast 250 Yachten werden bei der 69. Rund Um starten. Foto: Kaufman

„Das sind alles kleinere Schiffe, die um das Kleine Blaue Band fahren,“ so Wettfahrtleiter Achim Holz. „Vor allem zeigt diese Meldezahl das Interesse unter den Bodenseeseglern. Für die gilt wirklich: dabei sein ist alles.“ Bis zum 14. Juni beträgt das moderate Meldegeld 100 Euro, danach verdoppelt es sich. „Wir sind von der Organisation her angewiesen, dass die Teilnehmer rechtzeitig melden,“ erklärt Petra Guinand, der vor allem die Segler viel Arbeit machen, die auf den letzten Drücker melden. „Und für die kostet es dann eben 200 Euro.“ Die Regatta kann live im Internet über KWINDOO.com verfolgt werden, außerdem wird der frühere RUND UM Sieger Werni Hemmeter die Regatta im LSC-Zelt wie immer fachkundig kommentieren.

„Wir haben nicht nur auf dem Wasser sehr viel geboten,“ so Karl-Christian Bay. „Auch an Land gibt es einiges. Nach dem sagenhaften Erfolg des Karl-Frierson-Konzerts im vergangenen Jahr wollen wir wieder das Zelt mit dem Musiker und seiner Band füllen.“ Organisiert wird das Ereignis von Susanne Käser. „Wir werden am Donnerstagabend mit Karl Frierson den Lindauern etwas vor der RUND UM bieten. Und deshalb ist uns auch jeder Besucher willkommen.“ Ein schwieriger Tag war bislang häufig der Samstagabend. „Die Segler kommen meist am Samstagmorgen an und sind dann vom Segeln durch die Nacht erschöpft,“ so Wettfahrtleiter Achim Holz und Susanne Käser ergänzt: „und denen wollen am Samstagabend auf der boot Düsseldorf Party mit den Lamas einheizen. Die beiden Musiker sind echte Kracher und Rampensäue, die haben ein großes Fanpublikum. Und sie werden sicher auch die Stimmung oben halten.“ Auch dieses Konzert ist öffentlich, Tickets gibt es im Segelclub und im Lindaupark.