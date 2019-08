Große Feier zum 100. SVK-Geburtstag

Die Segler-Vereinigung Kiel feiert ihr 100-jähriges Bestehen, und bei einem großen Aktionstag am Samstag, 24. August, können Freunde und Besucher mitfeiern und einen Einblick in das Geschehen bei dem Traditionsclub an der Kieler Innenförde gewinnen.