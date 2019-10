Gründl Boat Show lockt in den Hamburger Hafen

Zwei Wochen vor der Hamburg Boat Show lädt die Gründl Bootsimport GmbH zur ihrer Inwater Boat Show von heute an für drei Tage in den Hamburger Hafen ein. Bei der Gründl Pre Hamburg Boat Show 2019 werden bereits vor der großen Show in den Messehallen einige Bootsmodelle aus dem Gründl-Portfolio in maritimer Atmosphäre und direkt im Wasser präsentiert. Direkt auf der Elbe können bei dieser Vorab-Premierenschau die Yachten und Motorboote bestaunt werden.