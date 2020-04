Gründl wagt den Schritt in die Normalität

Mit den verkündeten Lockerungen in der Corona-Krise kann auch die maritime Wirtschaft die ersten Schritte zurück in eine neue Normalität gehen. Der Bootsimporteuer Gründl aus Hamburg wird daher am Montag, 20. April, sein Ladengeschäft und seine Ausstellung in Bönningstedt wieder öffnen.