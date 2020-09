Gründl: XXL-Hausmesse im Oktober

Individuelle Beratung und Sicherheit mit Terminvergabe

Statt wie bisher drei Tage haben Interessierte nun neun Tage lang die Chance, sich auf dem 11.000 Quadratmeter großen Firmengelände des Yacht- und Ausrüstungshändlers über neue Bootsmodelle, Produkte ausgewählter Hersteller und Wassersporttrends zu informieren. Unter Einhaltung der Hygieneregeln möchte Gründl so einen entspannten und sicheren Messebesuch möglich machen. Zeitgleich sollen sich nicht mehr als 150 Besucher auf dem Gelände befinden. Über die Online-Anmeldung kann ein zweistündiger Besuchstermin reserviert werden. Während der Hausmesse gilt dann Maskenpflicht.

© Gründl Bootsimport GmbH

Nach der Anmeldung können die Besucher ihre eigene ganz private Hausmesse bei Gründl vor den Toren Hamburgs erleben. Mit viel Zeit und exklusiver Betreuung gebe es die Möglichkeit, sich in einer sicheren Wohlfühl-Atmosphäre in aller Ruhe bei einem Drink genau zu informieren, so das Gründl-Team.