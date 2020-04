Hafenrundfahrt unter Segeln

Besonders getroffen haben den Skipper einer Bavaria 42-3 Cruiser auch die Absagen großer Events, wie des Hamburger Hafengeburtstags. Zu normalen Zeiten sind die Törn auf seiner Bavaria, bei denen die Gäste gern selbst Hand an die Schot legen dürfen, gut gebucht.

Kleine Unternehmen und Selbstständige in der Segelbranche leiden derzeit stark unter den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Auch die Elbsegelei von Profi-Skipper Holger Brauns aus Hamburg kann ihre Yachttörns auf der Elbe derzeit nicht durchführen. Nur der Verkauf von Gutscheinen und Buchungen für weiter in der Zukunft liegende Termine helfen Brauns, seinen Betrieb zu sichern.

Kein Wunder, denn das Angebot, dass der ehemalige Musikproduzent bietet ist einzigartig. Zu seinem Segelrevier gehört unter anderem der Hamburger Hafen, der ein anspruchsvolles Revier ist und auf dem mächtig Verkehr herrscht. Spannend sind seine Törns deshalb nicht nur für Gäste von außerhalb, sondern auch für Hamburger, die ihre Heimatstadt entschleunigt von der Wasserseite aus besser kennenlernen wollen. Begegnungen mit den „großen Pötten“ sind dabei natürlich besonders beeindruckend. Ein Erlebnis, dass so manch einer nicht so schnell vergisst.

“Großer Pott” Voraus. Auf der Elbe eine alltägliche Begegnung. Foto: Elbsegelei

Der Blick auf Blankenese und die anderen Elbvororte ist von einem langsam und fast lautlos dahin segelnden Boot aus noch atemberaubender, als ohnehin schon. Und gleichzeitig besteht immer die Möglichkeit dem erfahrenen Skipper Brauns noch ein bisschen Segelwissen zu entlocken. Der stand als junger Mann eines Tages vor der Entscheidung: Segeln oder Musik. Damals entschied Holger Brauns sich für die Musik. Rund 20 Jahre später, im Jahr 2016 aber hat er sich umentschieden. Mit der Gründung der Elbsegelei macht er sein zweites Hobby zum Beruf und ging große Risiken ein. Doch sein einzigartiges Konzept ging bisher auf. Auch, weil Holger Brauns kreative Geschäftsideen hat. So können auf seiner Webseite auch Übernachtungen an Bord seiner Yacht gebucht werden. Ein echtes Erlebnis, nicht nur für Menschen, die noch nie an Bord einer Segelyacht geschlafen haben. Das liegt daran, dass die „Zaandam“, wie Holger Brauns Yacht heißt, im Hamburger City-Sporthafen liegt. Mitten im Geschehen zwischen Hafencity mit Elbphilharmonie und Speicherstadt, dem lebhaften Portugiesenviertel unterhalb des Hamburger Wahrzeichens „Michel“, den St. Pauli-Landungsbrücken und der Partymeile Reeperbahn.