Hamburg ancora Yachtfestival blickt nach vorn

Es ist einiges Neues geplant: Im nächsten Jahr sollen zwei weitere zusätzliche Stege bespielt werden, mehr Platz für noch mehr spannende Neuboote geboten werden, und ein spezieller Bereich für hochwertige Pre-Owned-Yachten geschaffen werden. Um einen optimalen Überblick des Angebots an Wasser und an Land zu bieten, soll es einen neuen Messerundgang mit mobiler Brücke geben. In der Ausstellungshalle soll das Angebot um die Themenwelt Interieur und Komfort wachsen. Erwartet werden rund 220 exklusive Motor- und Segelyachten.

„Es ist sehr schade, dass sich die Branche in diesem Jahr nicht auf dem Hamburg ancora Yachtfestival treffen und austauschen konnte. An den Anmeldezahlen konnten wir sehen, dass wir größer als im Vorjahr geworden wären. Wir haben uns als wichtiges Datum in der Yachtbranche etabliert. Sie braucht im Frühling einen Verkaufsplatz und Ort zum Netzwerken wie das Yachtfestival in Neustadt.“, sagt Heiko Zimmermann, Projektleiter Hamburg ancora Yachtfestival. „Umso wichtiger ist es, sich schon jetzt auf 2021 zu konzentrieren und nach vorne zu schauen. Anmeldungen sind ab sofort unter yachtfestival.de möglich.“