HanseYachts sichert Produktion und Arbeitsplätze

Ein umfassender Maßnahmenkatalog wurde ausgearbeitet um die Produktionsbänder am Laufen zu halten, und der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung in der Krisenzeit gerecht zu werden. Neben strengen Hygiene-Vorschriften wurden die Arbeitsbereiche strikt voneinander getrennt und zahlreiche Home-Offices eingerichtet. Externe Besucher sowie der eigene Vertrieb dürfen die Produktionsstätten zum Schutz der Bootsbauer nicht mehr besuchen. Des Weiteren sind alle Geschäftsreisen und Veranstaltungen im In- und Ausland abgesagt.

Aufgrund dieser früh in die Wege geleiteten Maßnahmen laufen alle Förderbände konstant auf einem hohen Niveau. Alle Marken der HanseYachts AG sind weiterhin lieferfähig und Bestellungen können derzeit pünktlich ausgeliefert werden. Um das zu gewährleisten wird auch die Lagerreichweite für Fertigungsteile aus dem Ausland fortlaufend kontrolliert und weiter ausgebaut.