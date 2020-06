Die Amsterdamer Messegesellschaft RAI hat am 17. Juni verkündet, dass die HISWA Amsterdam Boat Show dauerhaft eingestellt wird. Seit einiger Zeit fordere der Wassersportsektor eine starke Wassersportveranstaltung, so Organisatoren der Hallenmesse in Amsterdam. Nach jahrelangen Diskussionen wolle man nun diesem Wunsch der Branche nachkommen. Zuvor war die 65. Ausgabe der Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie im März, nur einen Tag nach der Eröffnung abgebrochen worden.

In dem in niederländischer Sprache veröffentlichtem Statement führen die Veranstalter weiter aus, dass sich die Welt des Wassersports in den letzten Jahren stark verändert habe. So sei beispielsweise der Bootsbesitz zurückgegangen, ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen werde – glauben die Organisatoren. Fast 50% der Aussteller seien sowohl Aussteller der HISWA Amsterdam Boat Show in den Messehallen RAI, als auch der HISWA in Water Messe in Lelystad, welche fortgeführt wird. Viele Austeller hätten angeben, dass für sie die Teilnahme an zwei Messen eine zu große Marketinginvestition sei.

Auch habe man in den letzten Jahren sinkende Besucherzahlen zu verzeichnen gehabt. Mit dem Ende der HISWA Amsterdam Boat Show biete man der HISWA in WATER in Lelystad Platz für Wachstum. Der Markeninhaber des Ausstellungsverbands HISWA-RECRON unterstützt diese Entscheidung im Interesse der Wassersportindustrie.