HISWA te Water: Vom Schlauchboot bis zur Superyacht

Die Vorbereitungen für die HISWA te Water sind in vollem Gange. Viele Aussteller werden ihre Neuheiten auf exklusiven treibenden Pavillons präsentieren. Die Aussteller, die sich für einen Markenpavillon entschieden haben, sind Isloep, Interboat, Hanze, Aquatec, Prins Watersport, Mercury, Honda, Suzuki, Nimbus, Yamaha, SeaFury, Boot aan Stroom, Lengers, Saffier, Najad und Rapsody.

Breit und sehr variiert ist das Angebot an Segelyachten. Bavaria, jetzt wieder da, kommt mit einigen neuen Modellen, so wie auch Najad. Contest präsentiert die 42 CS und Swan zeigt zum ersten Mal die Swan 48. Noch eine Neuheit ist die Solaris 44. Auch Bestevaer ist dabei, sowie auch Rossignante. Viko, Bente, X-Yachts, Hanse, Dehler, Dufour, Jeanneau, Beneteau und Saffier kommen beinahe mit einer kompletten Linie. Auch die schwedischen Bootsbauer Hallberg-Rassy und Arcona sind präsent. Mit der Beneteau First 18 und 24 und FH750s werden Segelfans kaum Zeit genug haben, sich alles anzusehen.