Interboot 2021: Auftakt für die Messesaison

Die Interboot feiert Geburtstag: Zum 60. Mal treffen sich Fans von Segel- und Motorbooten und Funsport in Friedrichshafen am Bodensee, um sich über die neuesten Trends und Produkte zu informieren. „Nach dem außergewöhnlichen vergangenen Jahr freut es uns umso mehr, jetzt diese besondere Ausgabe feiern zu können. Sechs Jahrzehnte Interboot unterstreichen die wichtige Bedeutung der Messe hier in der Vier-Länder-Region“, sagt Messegeschäftsführer Klaus Wellmann.