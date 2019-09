Interboot zeigt nachhaltige Trends

Vom nachhaltigen Bio-Boot bis zur bequemen Sonnenbadeplattform mit Elektroantrieb: So vielfältig wie die 468 Aussteller aus über 20 Nationen sind auch die Neuheiten, die während der 58. internationalen Wassersport-Ausstellung gezeigt werden. Eine Auswahl davon wurde beim Presse-Rundgang am Messe-Vortag vorgestellt. Von Samstag, 21. bis Sonntag, 29. September 2019 dreht sich in Friedrichshafen alles um die Welt des Wassersports.