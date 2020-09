Jetzt im Handel: Segler-Zeitung 10-2020

Die neue Ausgabe der Segler-Zeitung lesen:

Messe-Auftakt im Coronajahr

Sehr geehrte Leser, es ist schon erstaunlich. Dies ist bereits die Oktober-Ausgabe der Segler-Zeitung, und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Winterlager. Wo ist die Saison nur geblieben? Klar, viel Zeit ging bereits durch den verspäteten Saisonstart verloren, Corona sei Dank. Doch inzwischen ist auch klar, wir haben in Deutschland bisher das Schlimmste verhindern können, die Maßnahmen haben sich bezahlt gemacht, das große Chaos im Gesundheitssystem ist ausgeblieben.

Kritik gegen diese Maßnahmen zu äußern, ist legitim, aber dass jetzt Tausende in Berlin ohne Masken und Mindestabstand dagegen demonstrieren, ist unsolidarisch. Die meisten Menschen haben in den letzten Monaten Opfer gebracht, um uns dahin zu bringen, wo wir jetzt stehen: im Vergleich zu vielen anderen Ländern nämlich in einem Land mit verhältnismäßig geringen Infektionszahlen. Aus dem Ausland hören wir immer wieder hochachtungsvolle Stimmen, wie gut Deutschland die Lage gehandelt hat. Nur deshalb können wir in dieser Ausgabe auch auf die beginnende Messesaison blicken.