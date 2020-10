Jetzt im Handel: Segler-Zeitung 11-2020

Die neue Ausgabe der Segler-Zeitung lesen:

Do it like Kiel

Kilometerlange Zäune, 150 Banderolen mit Verhaltensregeln, Fiebermessungen am Eingang, Corona-Schnelltests und ein Corona-Warn-App-Armband waren die Rahmenbedingungen einer Kieler Woche 2020, die aus Sicherheitsgründen auch sämtliche Besucher aus dem Olympiazentrum Kiel Schilksee verbannt hatte. Das Konzept stieß international auf gewaltigen Zuspruch. Die Nationalteams aus Italien, Spanien, den Niederlanden, aus Dänemark und Österreich waren am Start, genau wie die Topsegler*innen aus vielen Nationen. Voraussetzung war die Erfüllung der Quarantäne-Bestimmungen und der Nachweis eines negativen Corona-Tests. Die Weltspitze des Segelsports nahm dies alles auf sich. Denn alle wollten nur eines: sicher Regatta segeln. Das Sailing Team Germany hatte die Kieler Woche sogar in vier Klassen für die interne Olympia-Ausscheidung ausgeschrieben. „Die Qualität war sehr hochklassig, und wir konnten die Chance nutzen, bereits in diesem Jahr einige Qualifikationsserien abzuschließen oder voranzubringen“, so DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner. Tina Lutz/Susann Beucke im 49er FX und auch Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer (nur rein rechnerisch zu stoppen, aber tatsächlich konkurrenzlos) gesellen sich zu Kieler-Woche-Sieger Philipp Buhl (Laser) und Erik Heil/Thomas Plößel (49er) ins Tokio-Team. Und Organisationsleiter Dirk Ramhorst sowie Vermarktungschef Sven Christensen blicken auf eine denkwürdige Kieler Woche zurück, die weithin viel Lob erhält. Der einst von Paul Henderson (Kanada), ehemaliger Präsident des Weltsegler-Verbandes, geprägte Satz „Do it like Kiel“ hat seit diesem Jahr eine ganz neue Bedeutung erhalten.

