Jetzt im Handel: Segler-Zeitung 6-2020

Nach wie vor bestimmt das Thema Corona die (Segel-) Nachrichtenlage. Auch diese Ausgabe wurde wieder aus dem Homeoffice heraus produziert, was inzwischen zur gefühlten Normalität geworden ist. Apropos Normalität: Ein Schwerpunkt dieser Segler-Zeitung wäre normalerweise das Hamburg ancora Yachtfestival gewesen, doch die Veranstalter sahen sich bereits Ende März dazu gezwungen, die In-Water- Boat-Show abzusagen. Eine für die Regattasegler vieler Klassen traurige Meldung ist die Absage der 131. Travemünder Woche, einer der jährlichen Segelhöhepunkte. Und auch die Nordseewoche, Deutschlands große Offshore-Regattaserie, hätte normalerweise einen großen Teil dieser Ausgabe ausgemacht. Die Nordseewoche-Langstrecke Pantaenius Rund Skagen und der Capitell Cup Rund Helgoland finden zwar statt – allerdings nur virtuell, dafür aber für jedermann und kostenlos.

Doch so langsam scheint sich die allgemeine Lage zu entspannen und zu normalisieren. Die Maßnahmen zur Eindämmung neuer Infektionen werden Stück für Stück gelockert und die Segelgemeinde bereitet sich auf die verspätet beginnende Saison vor; in Deutschland hat das große Kranen begonnen. Zwar bleiben uns die Gesichtsmasken im Alltag voraussichtlich noch längere Zeit erhalten, aber immerhin – wir kommen wieder aufs Wasser. Und seien wir mal ehrlich, wo ließe sich besser soziale Distanzierung praktizieren als auf See? Uns ist es als Redaktion wichtig, gerade auch über die positiven Nachrichten aus der Segelwelt zu berichten, die es durchaus gibt. Zwar teilweise hinter den großen Corona-Schlagzeilen verborgen, aber dennoch: Es gibt sie. Zum Beispiel wurde die junge, in wirtschaftliche Schieflage geratene Werft Bente Yachts, die im Februar Insolvenz anmelden musste, gekauft und soll den Betrieb bald wieder aufnehmen. Und auch dies sind tolle Nachrichten: Zwei Segellegenden haben kürzlich ihren 80. Geburtstag gefeiert – Ulli Libor, zweifacher Olympiamedaillen-Gewinner, und Wilfried Erdmann, der wie kaum ein anderer für das Fahrtensegeln steht und Generationen von Seglern geprägt hat.